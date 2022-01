Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s'accélère en coulisses pour Dario Benedetto !

10 janvier 2022

Prêté avec option d'achat à Elche par l'OM, Dario Benedetto souhaiterait quitter le club espagnol afin de rejoindre Boca Juniors cet hiver. L'attaquant de 31 ans aurait déjà trouvé un accord avec le club argentin.

Dario Benedetto serait déterminé à faire son retour à Boca Juniors dès ce mois de janvier. Alors que l'OM a prêté avec option d'achat l'Argentin à Elche l'été dernier, l'avant-centre voudrait déjà quitter la Liga. Au mois de décembre, Dario Benedetto avait alors déclaré à TyC Sports vouloir retourner un jour à Boca Juniors, où il a joué entre 2016 et 2019 : « Je l'ai dit au moment de mon départ à l'OM. Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur. Je suis reconnaissant envers les supporters de Boca pour toute l'affection qu'ils ont à mon égard. J'espère pouvoir revenir le plus vite possible. » Et Benedetto serait sur le point d'arriver à ses fins en coulisses...

Benedetto déjà d'accord avec Boca Juniors ?