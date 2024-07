Mercato - OM : C’est confirmé pour ce transfert surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en février 2022 après être passé par le centre de formation de Chelsea, Emran Soglo pourrait quitter l’OM lors de cette période de mercato. Le milieu anglais âgé de 18 ans arrive à un an de la fin de son contrat et toutes les parties discutent d’un possible départ. En ce sens, deux clubs auraient manifesté leur intérêt.

L’OM continue de faire le tri au sein de son effectif. Après Vitinha et Iliman Ndiaye, vendus au Genoa et à Everton, Pape Gueye s’est engagé libre avec Villarreal. D’autres départs sont attendus à Marseille et cela pourrait notamment concerner Emran Soglo.

Mercato - OM : De Zerbi valide sa nouvelle star en attaque https://t.co/TxGjHG7csh pic.twitter.com/9d5QtZdPRq — le10sport (@le10sport) July 9, 2024

Soglo vers un départ de l’OM

Le milieu âgé de 18 ans, utilisé la plupart du temps en tant que latéral gauche, n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM, jusqu’en juin 2025. Une prolongation ne semble pas être la tendance puisque d’après les informations de L’Équipe, Marseille et Emran Soglo discutent d’un potentiel départ lors de cette période de mercato.

Utrecht et l’Hellas Vérone sur le coup

Dans cette optique, Utrecht et l’Hellas Vérone seraient intéressés par l’Anglais, une information confirmée par Foot Mercato. FM précise en revanche qu’Emran Soglo ne serait pas une priorité pour le club italien, qui souhaiterait d’abord renforcer sa défense centrale et pisterait Taha Altikardes, Daniele Ghilardi et Christian Dalle Mura.