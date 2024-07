Mercato - PSG : La presse espagnole annonce un coup dur à 50M€ !

Pierrick Levallet

En quête de nouveaux renforts après le départ de Kylian Mbappé, le PSG souhaite notamment recruter un défenseur cet été. La direction parisienne avait ainsi des vues sur Leny Yoro. Mais le défenseur du LOSC devrait, sauf retournement de situation, s'engager avec le Real Madrid. Les Merengue auraient d'ailleurs tout prévu pour son arrivée.

Après avoir annoncé le transfert de Matvey Safonov, le PSG n’a pas prévu d’en rester là sur le mercato. Le club de la capitale veut se renforcer dans tous les secteurs afin de pallier au mieux le départ de Kylian Mbappé. Les dirigeants souhaiteraient ainsi offrir de nouvelles solutions défensives à Luis Enrique. Luis Campos avait alors initialement prévu de piocher en Ligue 1.

Le PSG va rater le transfert de Leny Yoro

Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité l’intérêt du PSG pour Leny Yoro. Le défenseur de 18 ans a brillé avec le LOSC cette saison, au point de taper dans l’oeil des Rouge-et-Bleu . Cependant, le joueur lillois aurait fait du Real Madrid sa priorité pour son avenir. Les Merengue semblent d’ailleurs être en pole position pour s’attacher ses services.

Le Real Madrid a déjà tout prévu