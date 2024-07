Mercato - OM : De Zerbi valide sa nouvelle star en attaque

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Plus que jamais à la recherche de renforts, notamment dans le secteur offensif, l’OM a jeté son dévolu sur Mason Greenwood. De retour après avoir passé la saison dernière en prêt à Getafe, l’ailier âgé de 22 ans ne sera pas conservé par Manchester United et serait intéressé par un transfert à Marseille. Une piste validée à tous les étages du club et notamment par Roberto De Zerbi.

Roberto De Zerbi a dirigé sa première séance en tant qu’entraîneur de l’OM ce lundi, mais son effectif risque encore de beaucoup bouger dans les prochaines semaines. Plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ, comme Pau Lopez, Samuel Gigot, Jordan Veretout ou bien Ismaïla Sarr, tandis qu’après Ismaël Koné et Lilian Brassier, d’autres vont arriver.

De Zerbi annonce la couleur à l’OM ! https://t.co/8dJjIvIlgd pic.twitter.com/D4uvePymB6 — le10sport (@le10sport) July 9, 2024

L’OM est passé à l’action pour Greenwood

Évoquée depuis plusieurs semaines, la piste menant à Mason Greenwood a pris de l’ampleur ces derniers jours. L’ailier âgé de 22 ans semble être une des priorités de l’OM, qui a fait une offre à Manchester United, comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano. Un transfert qui pourrait coûter 25M€ hors bonus selon RMC Sport .

De Zerbi a validé son profil