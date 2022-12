Mercato - OM : Avec Gerson, le clash est inévitable

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le10Sport.com, Gerson était proche de signer avec Flamengo. Mais l'offre du club brésilien n'était pas suffisante pour convaincre l'OM. Suite à l'échec des négociations, le milieu de terrain était attendu à Marseille ce mercredi pour la reprise de l'entraînement. Mais le joueur ne s'est pas présenté au centre d'entraînement, ce qui aurait agacé l'état-major du club.

Entre l'OM et Gerson, on pensait le divorce acté. En manque de temps de jeu sous les ordres d'Igor Tudor, le milieu de terrain s'était rendu au Brésil, ces derniers jours, pour négocier son retour à Flamengo. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, la formation de Rio de Janeiro avait proposé 12M€, mais cette offre a été refusée par Pablo Longoria. Comme l'avait annoncé son père, Gerson était attendu à Marseille pour la reprise de l'entraînement. « On doit oublier cet épisode et regarder de l'avant » avait confié Marcao à SportMed TV.

@laprovence confirme l'intégralité des infos du @le10sport dans le dossier Gerson https://t.co/rR4RlySIFg — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 1, 2022

Gerson sèche la reprise

Mais comme l'a annoncé La Provence ce mercredi, Gerson n'était pas présent à la reprise de l'entraînement ce mercredi. Une absence, qui devrait être sanctionnée par le club marseillais. Et les informations venues du Brésil ne devrait pas apaiser la situation autour du joueur. A en croire le journaliste Julio Miguel Neto, Gerson ne voudrait, tout simplement, plus faire partie de l'OM.

Gerson pardonné suite à son absence ?

Le média SportMed TV livre une autre version. Gerson aurait justifié son absence auprès des dirigeants de l'OM. Il aurait été retenu au Brésil pour des raisons personnelles. Selon cette source, le milieu de terrain pourrait réintégrer le groupe d'Igor Tudor le 4 décembre prochain.

La tension est tendue en interne