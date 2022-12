Mercato - OM : L’énorme imbroglio sur le cas Gerson

Thibault Morlain

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Gerson. Ce mercredi, le joueur de l’OM était attendu pour la reprise de l’entrainement. Finalement, le Brésilien n’était pas là. Une absence qui a fait forcément énormément parler et de nombreuses versions ont été apportées pour expliquer cela. Mais ces explications divergent concernant le motif de l’absence de Gerson.

Au final, le transfert de Gerson à Flamengo est tombé à l’eau et ce mercredi, le10sport.com vous a dévoilé les raisons de cet échec. Suite à cela, le Brésilien devait donc revenir à l’OM et il était attendu ce mercredi pour la reprise de l’entrainement du groupe d’Igor Tudor. Le fait est que comme révélé par La Provence , Gerson était absent. De quoi rajouter un peu plus d’huile sur le feu à propos du cas du milieu de terrain, qui a vécu des derniers mois compliqués à l’OM.

Mercato : L'OM s'agace, Gerson est sanctionné https://t.co/dtjPrtQyYi pic.twitter.com/SuVTRJppdE — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

Gerson ne veut plus revenir ?

Mais pourquoi Gerson était-il absent ce mercredi pour la reprise de l’OM ? Du côté du Brésil, le journaliste Julio Miguel Neto a lâché une grande annonce, assurant que le milieu de terrain ne voulait tout simplement pas revenir à l’OM.

Il est retenu à Rio ?