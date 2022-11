Transferts - OM : Longoria tente un très gros coup à 20M€ sur le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il prévoit de se montrer actif sur le mercato hivernal, Pablo Longoria aurait coché le nom de Miguel Crespo pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Une excellente pioche de la part de l’Espagnol selon un spécialiste du championnat turc, qui précise néanmoins que le président de l’OM devrait avoir du mal à s’attacher les services du milieu de Fenerbahçe.

Cet hiver, il devrait encore y avoir du mouvement du côté de l’OM. Alors que Gerson est sur le départ, Pablo Longoria compte notamment mettre la main sur un renfort au milieu de terrain et ciblerait Miguel Crespo, joueur de Fenerbahçe. À 26 ans, le milieu franco-portugais serait valorisé à 10M€ par son club, mais ce prix pourrait grimper en flèche grâce à ses excellentes prestations. Interrogé par Le Phocéen , Atakan Anil, spécialiste de la Süper Lig, ne cache pas tout le bien qu’il pense de Miguel Crespo, un joueur qui a la cote sur le mercato.

« C'est très très fort »

« C'est très très fort , juge le spécialiste du championnat turc. Il est arrivé totalement inconnu l'an dernier et a commencé par un but monumental face à Galatasaray. Depuis, il est indiscutable et s'est imposé comme l'un des deux meilleurs milieux du championnat. Pour moi, c'est le milieu le plus fort dans l'histoire de Fenerbahçe. J'ai entendu parler d'une valeur de 10 M€, mais je ne pense pas que le Fener le lâchera à moins de 20 millions, voire plus. Il n'y a qu'à voir l'Atlético Madrid, Naples ou l'Inter lui faire les yeux doux. »

« Beaucoup de Portugais ne comprennent pas pourquoi il n'est pas au Mondial avec eux »