Mercato - OM : Après son transfert, il annonce du très lourd

L'OM s'est renforcé en attaque cet hiver. Le joueur du FK Bodø/Glimt, Faris Moumbagna a rejoint Marseille pour environ 8M€. Il apportera un peu de concurrence à Vitinha notamment, qui n'arrive pas à réellement s'imposer depuis son arrivée. En tout cas, le Camerounais semble être très motivé, et il a annoncé du très lourd.

Pour le moment l'OM se situe à la septième place en Ligue 1. Pour espérer accrocher la Ligue des champions la saison prochaine, le club phocéen doit donc remonter au classement, et pourrait se servir du mercato pour y arriver. Pablo Longoria a déjà offert trois renforts à Gennaro Gattuso, dont l'attaquant Faris Moumbagna.

Moumbagna fait les présentations

Actuellement à la CAN, Faris Moumbagna s'est exprimé sur son transfert à l'OM. Le Camerounais a notamment fait les présentations pour les supporters marseillais, et il leur a annoncé du très lourd. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Les supporteurs vont me découvrir. Mais si je dois leur donner un avant-goût de ce que je suis, il y a la vitesse, la finition, du jeu aérien. Je ne lâche rien. Je donne beaucoup sur le terrain, j’aide mes coéquipiers. Tout ce qu’il y a à faire sur le terrain pour aider l’équipe, je le fais. Après quand tu arrives dans un club comme celui-là, il y a beaucoup d’attente. Je ne me retiens pas, je vais arriver et tout casser pour être titulaire et marquer des buts pour les fans de l’OM. »

