Mercato - OM : Riolo vend la mèche pour le successeur de Longoria !

Thomas Bourseau

À l’OM, le changement ce serait presque pour maintenant. Selon Daniel Riolo, Pablo Longoria devrait céder sa place de président à l’issue de la saison. Pour ce qui est du successeur de l’Espagnol, l’éditorialiste de RMC pourrait bien avoir dévoilé son identité en direct à l’antenne.

Mehdi Benatia est officiellement devenu le conseiller sportif de l’OM le 30 novembre 2023. Celui qui était agent de joueurs depuis son départ à la retraite en 2021 est revenu à Marseille où il a été formé sans jouer le moindre match chez les professionnels. Et alors que le ciel semblerait tomber petit à petit sur la tête de Pablo Longoria à la présidence de l’Olympique de Marseille, Benatia pourrait avoir une promotion dans la section sportive de l’OM lorsque Stéphane Tessier devrait succéder à Longoria.

«Longoria ? La logique voudrait qu’à la fin de la saison lui aussi s’en aille et laisse le duo Tessier - Benatia travailler»

« Je pense que l’OM est dans une transition où Benatia va prendre le rôle de directeur sportif où Longoria va s’en aller où Tessier va prendre la présidence du club. Et on va repartir sur un nouveau projet, un nouveau schéma. J’ai l’impression que c’est ça qu’on est en train de mettre en place petit à petit. Les plus proches de Longoria étant partis, la logique voudrait qu’à la fin de la saison lui aussi s’en aille et laisse le duo Tessier - Benatia travailler ». a déclaré Daniel Riolo lundi soir dans l’After Foot sur RMC .

«L’avenir de Gattuso ? Ça dépend de qui sera le président»