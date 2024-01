Mercato - OM : A peine arrivé, il se fixe déjà un objectif XXL

Axel Cornic

Alors que l’Olympique de Marseille pourrait bientôt accueillir Quentin Merlin, Ulisses Garcia a déjà pu faire ses premiers lors de la défaite au 6e tour de la Coupe de France, face au Stade Rennais (10-9 aux tab). L’international suisse arrivé en provenance des Young Boys de Berne semble heureux d’avoir posé ses valises dans le sud de la France et nourrit des grandes ambitions pour les prochains mois.

Comme à chaque session de mercato, ça a bougé à l’OM ! Renan Lodi est en effet parti vers l’Arabie Saoudite quelques mois seulement après son arrivée et Pablo Longoria a décidé de miser sur Ulisses Garcia, en attendant une arrivée de Quentin Merlin en provenance du FC Nantes qui serait imminente.

« J'ai l'habitude des stades pleins avec les matchs internationaux »

L’international suisse a déjà fait ses débuts sous les couleurs de l’OM en Coupe du France, mais il va découvrir ce samedi le stade Vélodrome, avec un choc très attendu face à l’AS Monaco. « Je n'appréhende pas, je me réjouis juste. J'ai l'habitude des stades pleins avec les matchs internationaux. Pour moi, c'est juste un rêve et je me réjouis de voir tous ces supporteurs qui vont nous encourager » a expliqué Ulisses Garcia ce jeudi, en conférence de presse.

« J'ai confiance dans notre équipe pour faire une remontée au classement et se qualifier pour la Ligue des champions »