Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un renfort à 10M€ bientôt bouclé par Longoria ?

Publié le 28 mai 2021 à 19h10 par D.M.

Selon Mohamed Bouhafsi, l'OM serait en très bonne position dans le dossier Amine Adli. Le joueur du TFC devrait prendre une décision après le barrage retour face au FC Nantes ce dimanche.

Alors qu’il ne devrait pas conserver Olivier Ntcham et Michael Cuisance dans son effectif la saison prochaine, l’OM serait à la recherche de renforts au milieu de terrain et suivrait notamment un jeune joueur de Ligue 2. Pablo Longoria serait attentif à la situation d’Amine Adli (21 ans), sous contrat jusqu’en 2022 avec Toulouse. Comme annoncé par le 10 Sport en février dernier, le LOSC et l’OGC Nice ont également coché son nom. A l’étranger, le Milan AC l’apprécie et serait prêt à dépenser les 10M€ réclamés par les dirigeants toulousains.

« Je pense que l’OM est assez avancée dans ce dossier »