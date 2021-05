Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue à 6M€ bientôt bouclée ?

Publié le 28 mai 2021 à 16h10 par La rédaction

À la recherche d'un latéral droit, l'OM aurait transmis une offre à Besiktas pour s'attacher les services de Valentin Rosier.

Aujourd'hui joueur du Besiktas et sacré champion de Turquie, l'ancien dijonnais Valentin Rosier attire la convoitise. Après des débuts en Ligue 1 dans son club formateur et un court exode au Sporting Portugal, le latéral droit français a découvert la Turquie cette saison où il est prêté par le club portugais. Le défenseur de 24 ans a réalisé un exercice plutôt réussi avec de bonnes statistiques et une trentaine de matchs à la clé. Ses performances auraient attiré l'oeil de nombreux recruteurs et notamment en France.

Rosier vers l'OM ?

D'après le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu, Pablo Longoria viendrait de transmettre une offre de 6M€ au Sporting Portugal pour Valentin Rosier. À la recherche d'un élément défensif dans le couloir droit, en plus de Pol Lirola que le club aimerait faire venir définitivement, les dirigeants de l'OM auraient jeté leur dévolu sur le joueur formé à Dijon. Le joueur de son côté se disait ouvert à d'autres propositions que celle de Besiktas dans un entretien accordé récemment à SoFoot .