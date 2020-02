Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Tousart commente le départ de Klinsmann

Publié le 17 février 2020 à 17h40 par La rédaction

Alors que Lucas Tousart rejoindra le Hertha Berlin la saison prochaine, le Français est revenu sur le départ de Jürgen Klinsmann, qui a contribué en son arrivée.