Mercato - PSG : Thiago Silva serait déjà fixé pour son avenir !

Publié le 17 février 2020 à 17h15 par B.C.

Alors que Paris United a annoncé ce dimanche que le contrat de Thiago Silva ne devrait pas être prolongé au PSG, la tendance se confirme après les nouvelles révélations d’un média italien.

Ça sent la fin pour Thiago Silva. À 35 ans, l’international auriverde arrive au bout de son contrat, et même s’il n’envisage pas un départ à l’issue de la saison, Thiago Silva devrait bien être poussé vers la sortie. D’après les dernières informations de Paris United , Leonardo n’aurait pas l’intention de prolonger le contrat du défenseur et privilégierait l’arrivée d’une nouvelle pointure à ce poste. Un scénario qui devrait bel et bien se produire à en croire Calciomercato.com.

La fin de la belle histoire entre le PSG et Thiago Silva ?

Selon les informations du média transalpin, l’histoire d’amour entre le PSG et Thiago Silva toucherait bel et bien à sa fin. Huit ans après son arrivée, le capitaine parisien ne devrait pas être retenu par Leonardo, qui voudrait de son côté se concentrer sur l’arrivée d’un défenseur plus jeune, à l’image de Kalidou Koulibaly, qui fêtera ses 29 ans en juin prochain. Reste à voir maintenant où se dirigera Thiago Silva pour la fin de sa carrière…