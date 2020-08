Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Memphis Depay aurait deux prétendants étrangers !

Publié le 6 août 2020 à 8h18 par G.d.S.S. mis à jour le 6 août 2020 à 8h19

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OL, Memphis Depay serait encore dans l’incertitude la plus totale quant à son avenir, d’autant que Dortmund et Everton le suivent de près.