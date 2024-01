Mercato - OL : Ce crack va recaler Lyon

Alexis Brunet

L'OL désire activement se renforcer lors du mercato hivernal, et ce, afin d'éviter la relégation en Ligue 1. John Textor est déjà passé à l'attaque, puisse qu'il a finalisé les recrutements de deux joueurs de Botafogo : Adryelson et Lucas Perri. Pour ce qui est du milieu de terrain, Lyon avait coché le nom d'Hannibal Mejbri. Mais le Tunisien devrait normalement prendre la direction de Séville.

Mal en point en championnat, l'OL attendait le mercato hivernal avec impatience. Le club de John Textor est actuellement quinzième de Ligue 1, et cherche donc des renforts cet hiver, afin de lui permettre de se maintenir à l'issue de la saison.

L'OL a recruté deux Brésiliens

Pour le moment, l'OL a déjà enregistré deux arrivées. John Textor est allé récupérer deux joueurs à Botafogo, club dont il est aussi actionnaire. Ainsi, Adryelson et Lucas Perri ont rejoint Lyon, et se sont engagés jusqu'en 2028. Mais les Gones cherchent encore à se renforcer, et notamment au milieu de terrain.

Mercato - OL : Il débarque à Lyon et hallucine https://t.co/6U1OZVbw2A pic.twitter.com/slA5La8Lr1 — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

Mejbri se dirige vers Séville