Mercato - OM : Il est de retour à Marseille, Gattuso a fait un choix

La rédaction

Après un premier passage catastrophique à l'OM, qui lui a valu d'être prêté à Botafogo durant un an et demi, Luis Henrique a fait son grand retour à Marseille cet hiver. Alors que les dirigeants phocéens comptent bien se débarrasser du Brésilien, Gennaro Gattuso, de son côté, semble avoir confiance en lui ; en témoigne son apparition dans le groupe olympien pour défier l'US Thionville ce dimanche en Coupe de France.

Lors de son arrivée à l'OM en 2020, Luis Henrique était promis à un avenir radieux. Au lieu de cela, l'attaquant brésilien a enchaîné les contre-performances, en témoigne ses statistiques faméliques sous le maillot phocéen (1 but en 49 matchs), qui lui ont valu un prêt d'un an et demi du côté de Botafogo. Alors que le championnat brésilien s'est achevé au début du mois de décembre, Luis Henrique est revenu à Marseille.

L'OM veut se débarrasser de Luis Henrique

Mais comme nous l'indique La Provence , l'OM, qui attendrait une offre d'au moins 8M, serait enclin à se séparer définitivement de Luis Henrique cet hiver. Si le board marseillais ne semble pas prêt à lui accorder sa confiance, le Brésilien peut tout de même compter sur le soutien de son entraîneur, Gennaro Gattuso. « Depuis qu'il est arrivé, j'ai apprécié sa façon de jouer, il arrive avec beaucoup d'humilité. Dans les phases sans ballon, il peut faire mieux, il faut qu'il soit parfois un peu moins paresseux » , a confié l'Italien en conférence de presse ce vendredi.

Luis Henrique retenu dans le groupe de l'OM en Coupe de France

Alors que l'OM défiera l'US Thionville - pensionnaire de National 3 - ce dimanche (20h45) en Coupe de France, le club phocéen a dévoilé ce samedi la liste des 21 joueurs retenus pour ce rendez-vous. Et comme l'avait laissé entendre Gattuso, Luis Henrique sera bel et bien de la partie. Reste désormais à savoir si l'attaquant brésilien sera en mesure de faire changer d'avis les dirigeants olympiens.