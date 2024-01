Mercato - OM : Il revient à Marseille, Longoria prépare déjà son transfert

Arnaud De Kanel

De retour à Marseille après un prêt d'un an et demi du côté de Botafogo, Luis Henrique pourrait profiter de la CAN pour se faire une place de choix dans l'effectif de Gennaro Gattuso. Tout dépendra malgré tout des courtisans du Brésilien car Pablo Longoria priorise une vente de son attaquant.

Luis Henrique est le premier renfort hivernal de l'OM. L'ailier brésilien a fait son retour à Marseille, lui qui sort d'un prêt d'un an et demi avec Botafogo. Pas dans les plans des précédents entraineurs, Henrique entre-t-il dans ceux de Gennaro Gattuso ? L'entraineur de l'OM s'est confié sur son joueur en conférence de presse vendredi.

Gattuso en attend plus d'Henrique

« Depuis qu'il est arrivé, j'ai apprécié sa façon de jouer, il arrive avec beaucoup d'humilité. Dans les phases sans ballon, il peut faire mieux, il faut qu'il soit parfois un peu moins paresseux », a confié Gennaro Gattuso. Pablo Longoria a déjà tranché concernant Luis Henrique.

Longoria veut vendre Henrique