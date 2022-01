Foot - Mercato

Mercato - OL : Ça se confirme pour Emerson !

Publié le 17 janvier 2022 à 17h38 par Alexis Bernard mis à jour le 17 janvier 2022 à 17h43

Après les révélations du 10 Sport, c’est au tour de RMC de confirmer la situation du dossier Emerson. L’Italien souhaite quitter l’OL pour retourner à Chelsea.