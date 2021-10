Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas annonce des gros mouvements !

Publié le 27 octobre 2021 à 14h42 par G.d.S.S. mis à jour le 27 octobre 2021 à 14h45

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, annonce clairement que l’OL devrait recruter mais également perdre des joueurs lors des prochaines périodes de mercato.