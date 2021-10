Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Un départ de Tanguy Kouassi cet hiver ? La réponse !

Publié le 27 octobre 2021 à 13h50 par La rédaction mis à jour le 27 octobre 2021 à 13h51

En manque de temps de jeu au Bayern Munich, Tanguy Kouassi ne prendrait pas pour autant en considération un départ en janvier. Néanmoins, la question pourrait se poser l’été prochain si sa situation sportive restait la même.