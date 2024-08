Mercato : Nouveau transfert à l’OM, la décision est imminente !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille multiplie les pistes pour renforcer une attaque affaiblie par le récent départ de Pierre-Emerick Aubameyang vers l’Arabie Saoudite. Mais le poste de buteur n’est pas le seul visé, puisque les médias italiens ont relancé une piste offensive qui semblait avoir pris du plomb dans l’aile en ce mercato estival.

La révolution menée par Roberto De Zerbi continue à l'OM, avec une huitième recrue qui devrait bientôt arriver ! Il s’agit de Geronimo Rulli qui devrait vraisemblablement prendre la place dans les cages d’un Pau Lopez désormais clairement poussé vers la sortie. Mais il reste encore beaucoup de travail...

L’OM ne lâche pas Laurienté

Car le gros chantier de cette deuxième partie de saison est l’attaque, où une place s’est libérée avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Plusieurs pistes sont évoquées avec notamment Eddie Nketiah ou plus récemment Elye Wahi, mais ce dimanche TMW relance la piste menant à Armand Laurienté. Sous contrat jusqu’en 2027, l’ailier de 25 ans est en instance de départ à Sassuolo, qui a été relégué en Serie B.

Il veut boucler son départ de Sassuolo

D’après les informations du portail italien, l’OM ne serait le seul club à pousser pour Laurienté en ce moment, puisque Fenerbahçe souhaiterait également s’attacher ses services. Et le dossier pourrait encore plus se compliquer, avec la Juventus de Thiago Motta qui pourrait faire irruption dans le dossier. Ce qui semble certain en tout cas, c’est que le Français a l’intention de décider très vite son avenir.