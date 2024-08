Mercato - OM : La polémique est désamorcée avant son transfert à Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pierre-Emerick Aubameyang parti en Arabie saoudite, l’OM est à la recherche d’un numéro 9 lors de ce mercato estival. Travaillant sur le dossier Eddie Nketiah (Arsenal), le club phocéen a en parallèle ouvert les négociations avec le RC Lens pour Elye Wahi. Mais voilà qu’à l’annonce de l’intérêt de l’OM pour l’attaquant français, des propos polémiques de ce dernier ont refait surface. Une polémique qui n'a pas lieu d'être ?

D’ici la fin du mercato estival, l’OM veut recruter un attaquant et celui-ci pourrait être Elye Wahi. Recrue la plus chère de l’histoire du RC Lens suite à son transfert pour 30M€ l’été dernier, le Français pourrait déjà faire ses valises. Loin d’être le plus à l’aise chez les Sang et Or, Wahi se verrait bien signer à Marseille pour poursuivre sa carrière, mais pour le moment, les deux clubs n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le montant de l’opération. Et pour ne rien arranger, voilà que ce transfert d’Elye Wahi est marqué par une polémique suite à des propos du joueur de 21 ans qui ont refait surface…

Mercato : Un joueur lâche son club… pour signer à l’OM ? https://t.co/PHawONigBW pic.twitter.com/UzbytxK082 — le10sport (@le10sport) August 10, 2024

Les propos polémiques de Wahi

Quel est donc le problème avec Elye Wahi à l’OM ? A l’annonce d’un intérêt du club phocéen, une vidéo a refait surface et les propos de l’actuel joueur du RC Lens ont fait vivement réagir. Il y a quelques années de cela, à la question « Le maillot que vous ne porterez jamais ? », Wahi avait alors répondu : « Marseille. C’est une certitude ». Voilà que ça a changé pour Elye Wahi qui semble aujourd’hui décidé à rejoindre l’OM et donc porter le maillot du club phocéen.

« Honnêtement, il n'a jamais été anti-marseillais »

Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu chez les supporters de l’OM, où beaucoup ne veulent donc pas d’Elye Wahi lors de ce mercato estival. Mais voilà que cette polémique autour du joueur du RC Lens a été désamorcé par un joueur montpelliérain pour Le Phocéen. Resté anonyme, il a alors expliqué à propos de Wahi : « Honnêtement, il n'a jamais été anti-marseillais. Je pense qu'il s'en est voulu, car il a ensuite donné une interview où il s'est excusé et expliqué sur le fait que c'était une plaisanterie. Il est de Suresnes mais n'est même pas supporter du PSG ; je pense qu'il avait dit cela pour faire plaisir à ses amis parisiens. Il est loin d'être anti-marseillais ».