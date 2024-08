Mercato : L’OM prépare quatre transferts

Amadou Diawara

L'OM compterait faire le ménage dans son effectif lors de ce mercato estival. En effet, le club présidé par Pablo Longoria aurait prévu de se séparer de quatre joueurs d'ici la fin du marché. Plus précisément, Emran Soglo, Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Samuel Gigot seraient poussés vers la sortie par l'OM, et ce, parce qu'ils sont en fin de contrat le 30 juin 2025.

Très actif depuis le début de ce mercato estival, l'OM serait encore loin d'avoir terminé son recrutement. En effet, Pablo Longoria aurait prévu de réaliser plusieurs transactions supplémentaires d'ici la fin de cette fenêtre de transferts, notamment dans le sens des départs.

OM : Mbemba, Veretout et Gigot sur le départ ?

Pour ne pas voir plusieurs joueurs quitter l'OM librement et gratuitement, Pablo Longoria aurait prévu de boucler plusieurs ventes lors de ce mercato estival. D'après les indiscrétions du Parisien, le président marseillais compterait se séparer de quatre joueurs au total : Emran Soglo, Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Samuel Gigot.

L'OM veut éviter les départs à 0€

Comme révélé par La Provence, la direction de l'OM souhaiterait se débarrasser d'Emran Soglo, Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Samuel Gigot d'ici la fin du marché. Alors que ces joueurs sont tous en fin de contrat le 30 juin 2025, les Marseillais ont prévu de boucler leur transfert pour éviter un départ à 0€ dans un an. Reste à savoir si Pablo Longoria trouvera preneur dès cet été.