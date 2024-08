Mercato - PSG : Un gros renfort est validé dans le vestiaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présenté comme l'un des grands espoirs du football portugais à son poste, Joao Neves a réalisé des débuts prometteurs sous le maillot du PSG. Déjà aligné face à Sturm Graz, le milieu de terrain a enchaîné face au RB Leipzig et impressionné certains de ses coéquipiers comme Gonçalo Ramos, également passé par Benfica.

A ce jour, il reste la recrue la plus chère de l’été. Recruté contre un chèque de 60M€ + 10M€ de bonus, Joao Neves est venu renforcer l’entrejeu parisien. L’ancien joueur du Benfica est directement dans le grand bain puisque Luis Enrique a décidé de l’aligner face à Sturm Graz (2-2) mercredi dernier. D’ailleurs, le coach du PSG a eu un rôle décisif dans ce dossier comme l’a expliqué Joao Neves.

Mercato : Le PSG lâche 8M€ pour une star des Jeux Olympiques https://t.co/E1B6XFpy9R pic.twitter.com/AVOBItnRk9 — le10sport (@le10sport) August 10, 2024

Luis Enrique espérait son arrivée

« Le coach, Luis Enrique a les idées de jeu que je recherche et c'est pourquoi j'ai choisi Paris. Je lui ai parlé une fois et je l'ai vraiment apprécié. C'est une belle personne. Un homme fantastique et je suis très heureux d'être ici,. Je pense que ce que recherche Luis Enrique c'est un profil comme le mien. J'espère ne pas le décevoir.Joao Neves se décrit comme un joueur mature malgré son jeune âge. Je suis un joueur qui pense, malgré mon jeune âge (19 ans), être mature. J'aime le football dans les petits espaces tourné vers l'avant, avec une philosophie offensive » avait confié le joueur lors de son premier entretien au média du PSG.

Le vestiaire déjà impressionné

Signe que Luis Enrique compte sur lui, il a disputé l’intégralité de la seconde période face au RB Leipzig ce samedi (1-1). Une partie au cours de laquelle Joao Neves a, une nouvelle fois, montré de très belles dispositions sur le plan technique. A la fin de la partie, certains de ses coéquipiers étaient impressionnés par les qualités du jeune milieu de terrain. C’est le cas de son compatriote Gonçalo Ramos, buteur en Allemagne. « C’est un joueur incroyable, il est bon avec le ballon, c’est un gros travailleur qui court beaucoup. C’est un super renfort. » » a déclaré l’ancien attaquant du Benfica dans des propos rapportés par L’Equipe.