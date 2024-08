Mercato - OM : Le RC Lens vend la mèche pour ce transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce samedi, le RC Lens défiait Leicester en match de préparation (3-0). Pour cette rencontre, Will Still a pris la décision de laisser Elye Wahi sur le banc et de le faire entrer en jeu cinq minutes avant le coup de sifflet final. Après le match, le coach lensois a expliqué son choix, alors que l'OM le suit à la trace durant ce mercato.

L’OM et le RC Lens pourraient faire affaire cet été. Alors que certaines rumeurs ont évoqué un intérêt du club marseillais pour Brice Samba ces derniers jours, c’est surtout la piste Elye Wahi qui serait chaude en ce début du mois d’août. A la recherche d’un attaquant, l’OM a transmis deux offres au RC Lens, qui réclamerait 35M€ dans ce dossier.

L'OM sur les traces de Wahi

En échec, l’OM a donc décidé de relancer la piste Eddie Nketiah (Arsenal), mais le départ de Wahi reste toujours d’actualité. D’ailleurs, Will Still l’a, très certainement, laissé sur le banc face à Leicester ce samedi afin d’éviter une blessure qui pourrait remettre en cause son transfert.

« Il y a des choses qui bougent ou pas »

Après la victoire de son équipe, le coach du RC Lens a confirmé qu’il fallait faire preuve de prudence avec Wahi. « Elye Wahi n’a joué que 5 minutes, il reste un très jeune joueur. Il y a pas mal de choses dans sa tête pour l’instant. C’est aussi une façon de l’aider et de le protéger. Il y a des choses qui bougent ou pas. On verra ce que les jours qui viennent nous diront. Et on veut des mecs qui sont à 100% et prêts à jour » a lâché Still dans des propos rapportés par Foot Mercato.