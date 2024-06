Mercato : Mbappé arrive au Real Madrid, il annonce une surprise

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lundi, le Real Madrid a officialisé l'arrivée de Kylian Mbappé, après plusieurs mois de suspense. L'attaquant français était très attendu par le club madrilène. Les supporters espagnols le réclamaient depuis très longtemps, et ils avaient déjà été déçus une première fois. Malgré tout, l'arrivée de l'un des meilleurs joueurs du monde en Espagne ne garantit pas une explosion des droits tv espagnols.

C'est presque l'heure du grand mercato estival, et celui-ci a déjà commencé avec l'officialisation de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. L'attaquant français a marqué l'histoire de la Ligue 1 ces dernières années avec le PSG, et il voudra forcément faire la même chose en Liga. C'est un nouveau championnat qu'il va falloir conquérir, et les choses ne seront peut-être pas si faciles.

Un championnat prêt à exploser ?

Dans des propos récents rapportés par le quotidien espagnol Marca , Javier Tebas, le présidnt de la Liga, a révélé que l'arrivée de Kylian Mbappé ne bouleversera pas forcément les choses concernant les droits tv : « L'arrivée de Mbappé va-t-elle améliorer la situation en Liga ? C'est toujours bénéfique quand de grands joueurs et de grands entraîneurs arrivent. Ce qui ne veut pas dire, comme je l'ai lu quelque part, que les droits audiovisuels vont augmenter. Celui qui dit cela, ne connaît pas le monde des droits audiovisuels. Lorsqu'il y a certains chiffres, ils doivent être consolidés, et il doit y avoir beaucoup de travail autour d'eux ».

Un exemple parlant