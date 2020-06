Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Mourinho a tout prévu pour Maignan !

Publié le 2 juin 2020 à 17h15 par A.C.

José Mourinho semble bel et bien décidé à attire Mike Maignan, gardien du LOSC, à Tottenham.

Le duo formé par José Mourinho et Luis Campos pourrait frapper fort, cet été. Les deux hommes, qui ont déjà collaboré au Real Madrid, sont très proches. D’ailleurs, une possible arrivée de Mourinho a même été évoquée en début de saison, puisque ce dernier était régulièrement invité par le club lillois. Leur relation pourrait toutefois avoir un impact sur le mercato. Soccer Link a en effet dévoilé que le LOSC aurait proposé Mike Maignan et Bakary Soumaré au coach de Tottenham.

Mourinho veut Maignan en numéro 2 de Lloris