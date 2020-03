Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Osimhen, Maignan... Un dégraissage XXL préparé par Luis Campos ?

Publié le 7 mars 2020 à 1h45 par B.C.

Toujours en proie à des difficultés financières, le LOSC pourrait être contraint de procéder à un gros dégraissage l'été prochain.

Menacé d'une rétrogradation en Ligue 2 et interdit de recrutement à titre conservatoire par la DNCG à l'hiver 2018, le LOSC semble s'être bien repris depuis. Sur le plan sportif tout d'abord, le club nordiste est parvenu à se hisser à la deuxième place du championnat la saison dernière, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Sur le plan financier, le LOSC a notamment pu compter sur le transfert de Nicolas Pépé (80M€) à Arsenal pour renflouer ses caisses, mais cela n'aurait pas suffi.

Osimhen, Maignan, Soumaré... Il pourrait y avoir du mouvement au LOSC

Après avoir été dans le collimateur de la DNCG, c'est désormais l'UEFA qui observerait de près la situation du LOSC. Sous la menace du fair-play financier selon les informations d'Abdellah Boulma, journaliste, les Dogues pourraient être contraints de se séparer de plusieurs cadres cet été, à l'image de Jonathan Ikoné, Zeki Çelik, Jonathan Bamba, Boubakary Soumaré, Victor Osimhen ou encore Mike Maignan en cas d'offre importante. Et il devrait y avoir plusieurs clubs intéressés par certains de ces joueurs. Selon les informations du 10 Sport , Boubakary Soumaré intéresse notamment Newcastle et Liverpool, tandis que Victor Osimhen reste dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid.