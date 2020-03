Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça sent bon pour le nouveau gros coup de Leonardo !

Publié le 7 mars 2020 à 0h45 par A.C.

Les choses pourraient être plus simples que prévu pour Leonardo et le Paris Saint-Germain, dans la course à Sergej Milinkovic-Savic.

Redevenu l’un des milieux de terrain les plus en vue d’Europe, Sergej Milinkovic-Savic s’est rappelé au bon souvenir de Leonardo, qui après l’avoir voulu au Milan AC souhaite désormais l’attirer au Paris Saint-Germain. Ce n’est pas tout, puisque l’Inter et le Real Madrid voudraient également s’attacher les services du Serbe et au sein de la Lazio, on compte bien en profiter. La presse italienne assure en effet que le président Claudio Lotito compte bien tirer le maximum d’argent possible d’une éventuelle vente de Milinkovic-Savic.

Lotito aurait promis un bon de sortie à Milinkovic-Savic