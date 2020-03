Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar reçoit un message clair pour son retour au Barça !

Publié le 7 mars 2020 à 0h15 par B.C.

Alors que le FC Barcelone ne lâcherait toujours pas Neymar, le retour de la star du PSG en Catalogne peut être bénéfique au club culé aux yeux de Juliano Belletti, ancien joueur du Barça.

Plusieurs mois après son retour avorté au FC Barcelone, Neymar fait toujours autant parler de lui en Espagne. Cette semaine, plusieurs médias ibériques ont annoncé un intérêt persistant du club culé pour l'attaquant brésilien. Le Barça risque donc de revenir à la charge cet été, alors que le contrat de Neymar avec le PSG court jusqu'en 2022. Interrogé sur un possible retour du joueur, Juliano Belletti, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Barça en 2006, estime que cela peut être bénéfique à son ancien club si Neymar souhaite réellement revenir en Catalogne.

«S'il a envie de revenir au Barça, ce sera bon pour lui et pour le club»