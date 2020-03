Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce de taille sur ce transfert avorté !

Publié le 6 mars 2020 à 22h30 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone et le Milan AC aurait tenté de recruter Dani Olmo, sans succès. Nenad Bjelica, entraineur du Dinamo Zagreb, a expliqué le choix de son ancien protégé de rejoindre Leipzig.

Dani Olmo a privilégié le projet de Leipzig. Alors qu'il faisait le plus grand bonheur du Dinamo Zagreb, l'attaquant de 21 ans n'aurait pas manqué de prétendants lors du dernier mercato hivernal. L'ancien de la Masia aurait figuré sur les tablettes du FC Barcelone et du Milan AC. Malgré tout, Dani Olmo aurait préféré snobé ces deux cadors européens pour prendre la direction du RB Leipzig. Orphelin du jeune international espagnol, Nenad Bjelica, le coach du Dinamo Zagreb, est revenu sur le choix de Dani Olmo.

«Il voulait Leipzig pour jouer la Ligue des Champions»