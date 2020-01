Mercato - Barcelone : Tout serait bouclé dans ce dossier à 20M€ !

Foot - Mercato - Barcelone

Dans le viseur du FC Barcelone en vue de la saison prochaine, Dani Olmo se dirige finalement vers Leipzig.

Le 31 décembre dernier, la presse catalane annonçait une première offre du FC Barcelone pour Dani Olmo. L’international espagnol, formé à la Masia , est une cible de longue date du club catalan grâce à ses excellentes prestations sous le maillot du Dinamo Zagreb. Cependant, les Blaugrana n’auraient pas convaincu le club croate avec leur offre, et la blessure de Luis Suarez a amené le Barça à mettre ce dossier de côté. De quoi laisser le champ libre à Leipzig…

Un temps annoncé vers le Milan AC, Dani Olmo devrait finalement prendre le chemin de Leipzig selon les informations de Nicolò Schira. Le journaliste italien annonce ce jeudi que tout serait bouclé pour l’arrivée de l’ailier chez l’actuel leader de Bundesliga. Leipzig serait parvenu à convaincre le Dinamo avec une offre de 20M€ plus des bonus, tandis que Dani Olmo devrait s’engager jusqu’en 2024, avec un salaire annuel de 3M€ hors bonus.

