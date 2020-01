Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas sur le point de boucler un dossier à 24M€ ?

Publié le 23 janvier 2020 à 15h28 par A.D. mis à jour le 23 janvier 2020 à 15h35

Lucas Tousart serait de plus en plus proche du Herta Berlin. L’OL et le club allemand seraient proches de boucler un accord à hauteur de 24M€ pour un transfert en fin de saison.

Lucas Tousart ne serait plus qu’à un pas du Herta Berlin. Selon les informations de L’Équipe , divulguées par Bilel Ghazi sur son compte Twitter , le milieu de terrain de l’OL serait sur le point de s’engager avec le Herta Berlin. Jean-Michel Aulas, le président des Gones , serait proche d’un accord avec l’écurie allemande. Un accord qui avoisinerait les 24M€ sans bonus. Alors que les deux parties négocieraient une prime à la revente à hauteur de 10%, Lucas Tousart devrait finir la saison à Lyon avant de rejoindre la Bundesliga.