Mercato - LOSC : Ce qui se profile dans le dossier Osimhen

Publié le 7 mai 2020 à 1h10 par La rédaction

Certaines révélations de la presse régionale laissent deviner les orientations qu’est en train de prendre le LOSC dans le dossier Osimhen. Analyse.

Dans son édition du jour, la Voix du Nord fait le point sur le dossier de l’attaquant nigérian du LOSC, Victor Osimhen. Selon le média, des discussions devraient bientôt se tenir entre le joueur et ses dirigeants, alors que le président Gérard Lopez n’aurait pas l’intention de s’en séparer à moins d’une offre XXL.

Le LOSC anticipe qu’il n’aura pas les offres espérées ?

Que faut-il en déduire ? Probablement qu’en l’état, le LOSC n’a pas reçu les offres de très gros calibre qu’il espérait pour le joueur et que, compte tenu du mercato déflationniste qui s’annonce du fait de la crise sanitaire, il commence à anticiper de devoir garder Osmihen l’an prochain. Et dans ces conditions, il pourrait discuter avec lui d’une prolongation, afin de blinder son contrat pour être certain de le vendre à très haut prix en juin 2021.