Mercato - LOSC : Botman vers Liverpool ? La réponse !

Publié le 6 janvier 2021 à 18h40 par T.M.

Impressionnant avec le LOSC depuis son arrivée, Sven Botman aurait notamment éveillé l’intérêt de Liverpool. Une grosse mise au point a toutefois été effectuée pour le joueur de Christophe Galtier.