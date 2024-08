Mercato : L’OM vise un transfert à 8M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais poussé vers la sortie par la direction de l'OM alors qu'il n'a plus qu'une année de contrat, Jordan Veretout figure sur les tablettes du Stade Rennais. Mais la direction marseillaise n'est pas disposée à faire de cadeau sur le marché des transferts et réclame pas moins de 8M€ pour accepter une vente de Veretout d'ici la fin du mercato.

Au même titre que Chancel Mbemba et Samuel Gigot, Jordan Veretout n'a plus qu'une seule année de contrat avec l'OM et se retrouve actuellement dans le fameux Loft destinés aux joueurs poussés vers la sortie. Le milieu de terrain de 31 ans, qui a refusé l'approche d'Al-Duhail (Qatar) en début de mercato estival, conserve malgré tout une belle cote, et notamment en Ligue 1 chez un rival de l'OM.

Rennes tente le coup pour Veretout

L'EQUIPE révèle en effet que le Stade Rennais, désormais orphelin de Benjamin Bourigeaud, est en quête d'un nouveau renfort au milieu de terrain et envisage de recruter Jordan Veretout pour combler ce manque. Mais l'OM se montre très dur en affaires pour l'ancien joueur de l'AS Rome...

L'OM en réclame 8M€ !

Le quotidien sportif annonce que la direction du club phocéen réclame une indemnité de transfert de 8M€ pour Jordan Veretout, même s'il ne lui reste plus qu'une année de contrat et qu'il est actuellement placardisé à l'OM. Par ailleurs, le salaire conséquent de l'international français est un autre frein aux yeux du Stade Rennais. Reste à savoir si Veretout trouvera preneur sur le marché avec ce prix fixé par l'OM.