Mercato : L’OM va abandonner un transfert à 40M€ ?

Arnaud De Kanel

Réclamé par Roberto De Zerbi, Valentin Carboni a rejoint l'OM cet été sous la forme d'un prêt avec option d'achat à 40M€. Or, l'Argentin, qui n'avait pas beaucoup joué depuis le début de la saison, a de moins en moins de chances de rester à Marseille l'an prochain car il vient de se blesser sérieusement.

A l'issue de la saison, l'OM lèvera de nombreuses options d'achat. Or, certaines ne sont pas obligatoires comme celle négociée entre l'Inter Milan et le club phocéen pour Valentin Carboni. Titulaire à une seule reprise, l'Argentin se fait très discret depuis son arrivée. Des bribes entraperçues, il ne justifiait pas un tel investissement. Et sa récente blessure ne va rien arranger.

C'est déjà terminé pour Carboni ?

Arrivé blessé début août, Valentin Carboni n'a jamais eu 90 minutes dans les jambes pour pouvoir briller. Il a connu sa première titularisation sous le maillot de l'OM face à Angers vendredi dernier sans se montrer convaincant, loin de là. Malgré tout, Lionel Scaloni lui a encore fait confiance en le sélectionnant avec l'Argentine. Mais le milieu offensif s'est gravement blessé.

Potentielle fin de saison pour Carboni

Touché à l'entrainement, Valentin Carboni souffre d'une entorse des ligaments croisés du genou gauche qui nécessite une intervention chirurgicale. « Blessé lors d'un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains », a d'ailleurs confirmé l'OM dans la soirée vendredi. Cette blessure acte vraisemblablement la fin de la saison du jeune argentin de 19 ans qui ne devrait donc pas être retenu par les dirigeants à l'issue de la saison. Ce transfert à 40M€ ne risque de pas voir le jour...