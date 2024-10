Un malaise dans le vestiaire du PSG est révélé

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A il y a quelques années, Milan Skriniar n’a jamais confirmé au Paris Saint-Germain. La saison dernière il a peu à peu perdu sa place de titulaire aux côtés de Marquinhos et désormais il ne serait plus qu’un quatrième choix, avec un possible départ qui a même été évoqué lors du dernier mercato estival.

Grande priorité de Luis Campos dès son arrivée en 2022, Milan Skriniar a tout l’air d’être un gros flop. Le courant ne passe absolument pas avec Luis Enrique, qui depuis sa blessure l’hiver dernier ne compte clairement plus sur lui. D’ailleurs, les nouveaux arrivants Lucas Beraldo et Willian Pacho n’ont pas mis longtemps à lui passer devant dans la hiérarchie au poste de défenseur central.

Real Madrid : Mbappé fait peur à l’ancien boss du PSG ? https://t.co/ZZ3CAdulZO pic.twitter.com/lcqgjiMXc0 — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

Skriniar isolé au sein du vestiaire ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la situation de Skriniar ne devrait pas s’améliorer au PSG. Il n’aurait vraisemblablement noué aucun lien fort avec ses coéquipiers et cela serait notamment le cas avec Marquinhos ainsi que Lucas Hernandez, qui étaient pourtant censé être ses compères de la défense !

Conte le voudrait au Napoli

Un départ semble donc être la seule solution pour le moment et Milan Skriniar pourrait finalement revenir en Serie A, puisque son nom serait notamment évoqué du côté de la Juventus. Mais ces dernières heures une nouvelle piste a fait surface, puisque le défenseur du PSG pourrait rebondir du côté du Napoli, où il aurait un soutien de luxe en la personne d’Antonio Conte ! Pour rappel, sous les ordres de l’Italien il avait remporté un Scudetto en 2021, avec l’Inter.