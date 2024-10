Mercato : Une star du PSG sur le départ, ça se bouscule à l’étranger !

Axel Cornic

Clairement écarté par Luis Enrique, qui semble le considérer comme le quatrième choix en défense centrale, Milan Skriniar pourrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato hivernal. En Italie, plusieurs médias ont récemment évoqué un intérêt de la Juventus, mais un autre club de Serie A pourrait faire irruption dans ce dossier.

Grande priorité de Luis Campos en défense, Milan Skriniar a fait des débuts encourageants au PSG. Mais il est très vite tombé dans l’oubli, puisque Luis Enrique ne semble pas du tout être fan de son profil et lui préfère Marquinhos, Lucas Beraldo et surtout le nouveau venu Willian Pacho. Désormais, un départ semble être devenu la seule solution pour l’international slovaque de 29 ans.

Quel avenir pour Skriniar ?

Déjà poussé vers la sortie lors du mercato estival, il n’a pas trouvé un projet assez intéressant et est finalement resté au PSG. Mais une nouvelle occasion devrait se présenter au mois de janvier prochain, puisque La Gazzetta dello Sport a récemment parlé d’un éventuel intérêt de la Juventus, qui cherche un défenseur capable de palier la longue absence de Bremer. Mais Milan Skriniar est loin d’être une priorité à Turin, où l’on évaluerait d’autres options pour le moment.

« Le Napoli avait déjà essayé et l'idée est de réessayer, mais... »

Le PSG pourrait toutefois compter sur une nouvelle piste solide avec le Napoli, où Skriniar retrouverait son ancien entraineur Antonio Conte. « Le mercato du Napoli est en ébullition. Antonio Conte y a pris goût et l'objectif est de compléter l'effectif en janvier (...) Il y aurait Milan Skriniar qui souhaite quitter le PSG et est sur la touche » a expliqué le journaliste napolitain Emanuele Cammaroto, sur Radio Punto Zero. « La Juventus est sur lui, mais Conte a déjà dressé les antennes. Le Napoli avait déjà essayé et l'idée est de réessayer, mais il y a la question du salaire ».