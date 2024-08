Mercato : L’OM s’offre une attaque de feu, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif cet été, l’OM a notamment recruté deux joueurs offensifs à savoir Elye Wahi et Mason Greenwood, tous les deux buteurs contre Brest samedi (5-1). Les deux nouveaux Marseillais ont toutefois été très bien épaulés par Luis Henrique et Amine Harit, comme le souligne Quentin Merlin, qui s’enflamme pour les attaquants de l’OM.

Pour la première de l'OM version Roberto De Zerbi en Ligue 1, les Marseillais ont fait le show en s'imposant très largement sur la pelouse de Brest (5-1). Le quatuor offensif aligné par le technicien italien a brillé puisque Mason Greenwood et Luis Henrique ont chacun inscrit un doublé, tandis qu'Elye Wahi a marqué sur penalty et qu'Amine Harit a régalé ses attaquants. De quoi enthousiasmer Quentin Merlin.

Merlin s'enflamme pour l'attaque de l'OM

« C'est du Mason Greenwood, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est un joueur percutant, un joueur classe, qui aime faire mal à la défense et qui est efficace. On l'a vu aujourd'hui avec deux buts. Mais il n'y a pas que lui, il y a Luis qui a fait un très bon match avec deux buts. Il y a Elye qui a marqué, ce qui est important. Et surtout Amine, qui n'a pas marqué mais qui a fait un très bon match. Il ne faut pas mettre en avant un seul joueur, mais c'est sûr que quand on a des joueurs comme ça, ça nous aide », affirme-t-il en zone mixte.

Le show Greenwood impressionne dans le vestiaire

Un sentiment partagé par Valentin Rongier, qui s’enflamme également pour Mason Greenwood : « Je pense que son match en dit long ce soir. On connaît tous sa qualité de footballeur. Ce soir, il a montré sa qualité, c'est un joueur qui va énormément nous apporter, qui est capable de faire des différences tout seul. Donc, on est très contents et on espère qu'on va continuer comme ça ».