Mercato : L'OM répond à Riolo pour Paul Pogba

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Libéré de la Juventus, Paul Pogba peut désormais s'engager avec le club de son choix, lui qui pourra reprendre la compétition à compter de mars prochain. On parle alors beaucoup d'un avenir du côté de l'OM pour l'international français. Daniel Riolo a voulu en savoir plus, questionnant ainsi le club phocéen concernant Pogba.

Où Paul Pogba va-t-il signer pour relancer sa carrière ? Sa suspension pour dopage ayant été réduite à 18 mois, La Pioche pourrait rejouer dès mars 2025. La question est alors de savoir avec quel club. Libéré par la Juventus, Pogba cherche un nouveau challenge. Les rumeurs vont bon train concernant le champion du monde 2018, lui qui est annoncé un peu partout et notamment à l'OM.

McCourt est prêt à tout pour Rabiot ! Un coup de théâtre à l'OM qui pourrait relancer le club sur la scène internationale 🇫🇷

➡️ https://t.co/ZyN1qn3CQo pic.twitter.com/clvaxWH3Nb — le10sport (@le10sport) December 10, 2024

« En janvier, on pensera mercato »

Voyant les rumeurs d'une arrivée de Paul Pogba à l'OM, Daniel Riolo s'est renseigné auprès du club phocéen. Pour L'After Foot, il a alors fait savoir : « Tu demandes à l'OM, j'ai demandé, "ouais pour l'instant, on pense au match à venir. En janvier, on pensera mercato". En gros, c'est une phrase qui veut dire on va quand même se renseigner ».

« On l'invite grandement à venir jouer à l'OM »

Adrien Rabiot lui en tout cas ne dit clairement pas non pour jouer avec Paul Pogba à l'OM. En effet, après la rencontre face à l'ASSE, il faisait savoir : « Bien sûr, j'aimerais bien jouer avec Paul. On n'a pas eu trop l'opportunité de jouer ensemble à la Juve car il a eu pas mal de pépins, j'étais très déçu. On l'invite grandement à venir jouer à l'OM ».