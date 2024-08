Mercato : L’OM recrute un «mercenaire», il enrage

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie par Manchester United, Mason Greenwood a rejoint l’OM lors de cette période de mercato estival, dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€. L’attaquant de 22 ans s’est engagé pour les cinq prochaines saisons à Marseille, mais aurait également pu prendre la direction de la Lazio. Un choix qu’Angelo Fabiani, directeur sportif du club italien, a du mal à digérer.

Prêté à Getafe la saison dernière et contraint de quitter Manchester United, Mason Greenwood a décidé de poursuivre sa carrière à l’OM. Marseille a misé près de 30M€ afin de s’attacher les services de l’ailier âgé de 22 ans, qui a signé un contrat de cinq ans, jusqu’en juin 2029. Un dossier dans lequel la direction olympienne a notamment dû composer avec la concurrence de la Lazio.

« Une vente aux enchères a commencé »

« Greenwood, nous le voulions déjà l'année dernière, mais il y a eu un problème avec le joueur. Vous savez tous quel a été le problème avec Greenwood. Cette année, un agent nous a proposé l'idée de Greenwood en Italie, nous lui avons donné un délai, à partir de là une vente aux enchères a commencé et j'ai senti que je pouvais aller jusqu'à une certaine limite », a déclaré Angelo Fabiani, dans des propos relayés par TMW.

« Je ne veux pas de ces mercenaires »

Le directeur sportif de la Lazio semble avoir du mal à accepter que Mason Greenwood ait donné sa préférence à l’OM : « Nous avons proposé 22 millions de livres sterling pour 50 % du joueur, soit environ 26 millions d'euros. Il a préféré choisir une autre voie et je dis que les meilleures affaires sont celles que l'on ne fait pas. Je veux des Rovella, des Zaccagni, des joueurs qui aiment l'environnement dans lequel ils travaillent. Je ne veux pas de ces mercenaires, c'est une chance de ne pas faire certaines affaires. Je pourrais me vendre pour 50 000 euros de plus mais j'ai des valeurs que mes parents m'ont transmises. S'il a pris un autre chemin, nous souhaitons bonne chance à Greenwood. »