Mercato : L’OM prépare une surprise en Premier League ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Pau Lopez est annoncé de plus en plus proche d’un départ à Côme, en Serie A, l’OM va devoir trouver un nouveau gardien titulaire. Un dossier qui devrait faire office de priorité si jamais son départ se confirme. Dans cette optique, les dirigeants marseillais regarderaient notamment du côté de la Premier League.

Après une saison décevante en championnat, l’OM veut repartir sur de nouvelles bases sous les ordres d’un nouvel entraîneur en la personne de Roberto De Zerbi. En ce sens, le poste de gardien risque de connaître du changement. Arrivé il y a trois ans en provenance de l’AS Rome, Pau Lopez est proche d’un retour en Serie A, à Côme, et plusieurs pistes ont déjà été évoquées pour le remplacer.

Samba, Meslier et Jorgensen dans le viseur de l’OM

Comme indiqué par La Tribune OM , le poste de gardien va être le prochain gros dossier du côté de l’OM. Roberto De Zerbi attendrait rapidement le remplaçant de Pau Lopez et le club veut offrir au technicien italien un gardien correspondant à son style de jeu. Dans cette optique, les noms d’Ilan Meslier (24 ans, Leeds), ou bien Filip Jorgensen (22 ans, Villarreal) ont récemment été cités, tout comme celui de Brice Samba. Ce dernier, actuellement présent avec l’équipe de France pour l’Euro 2024, a laissé la porte ouverte à un retour à l’OM, où il est déjà passé entre 2013 et 2017.

L’OM regarde aussi en Premier League