Mercato - RC Lens : Rebondissement de dernière minute pour ce transfert à 20M€ ?

Alexis Brunet

Après ses très bonnes prestations en Ligue 1 et à l’Euro, Georges Mikautadze a attiré les regards de nombreuses formations. Finalement, le buteur géorgien aurait décidé de s’engager avec l’AS Monaco. Un vrai coup dur pour le RC Lens, qui rêvait de recruter l’attaquant évalué à 20M€. Mais tant que le contrat n’est pas signé, les Lensois peuvent encore espérer voler Mikautadze à l’ASM.

Le RC Lens a repris l’entraînement dernièrement et cela n’était pas sous les ordres de Franck Haise. Après quatre saisons dans le nord de la France, l’entraîneur de 53 ans a décidé de changer d’air et de rejoindre l’OGC Nice. Les Sang et Or doivent donc recommencer un nouveau projet et cela sera sous les ordres de Will Still, qui a été nommé successeur de Haise.

Mikautadze va rejoindre l’AS Monaco pour plus de 20M€

Pour fêter l’arrivée de Will Still, le RC Lens comptait lui offrir un nouveau buteur. En effet, avec Elye Wahi sur le départ, les dirigeants lensois avaient pour but de faire venir Georges Mikautadze, qui ne continuera pas l’aventure avec le FC Metz. Mais d’après les informations de Foot Mercato , le Géorgien devrait bien rester en Ligue 1, mais plutôt du côté de l’AS Monaco. Les Monégasques vont débourser plus de 20M€ pour s’attacher les services du buteur, qui a été convaincu par les arguments financiers de l’ASM.

Le RC Lens peut encore espérer voler Mikautadze à l’ASM