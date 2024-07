Mercato : L'OM passe à l’action pour une pépite argentine !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ces derniers jours, l’OM est annoncé sur la piste de Valentin Carboni, appartenant à l’Inter Milan et prêté à Monza la saison dernière. Mais les dirigeants marseillais ont visiblement un autre talent argentin dans leur viseur, puisqu’ils ont formulé une offre à Boca Junior afin de s’attacher les services d’Ezequiel Fernandez.

Après avoir annoncé les arrivées d’Ismaël Koné et de Lilian Brassier, l'OM poursuit sa quête de nouvelles recrues sur le marché des transferts. En ce sens, Marseille a formulé une offre à Manchester United pour Mason Greenwood (22 ans) et continue de discuter avec l’Inter Milan en ce qui concerne Valentin Carboni.

L’OM a fait une offre pour Ezequiel Fernandez

En plus du milieu offensif âgé de 19 ans, l’OM a visiblement un autre talent originaire d’Argentine dans son viseur. En effet, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club a formulé une offre à Boca Juniors afin de s’attacher les services d’Ezequiel Fernandez, sous contrat jusqu’en juin 2028.

Ezequiel Fernandez intéressé par l’OM

Le club argentin avait déjà repoussé des approches du FC Porto au début de l’été pour le milieu de terrain âgé de 21 ans et n’a pas encore répondu à la proposition de l’OM. Ezequiel Fernandez est en tout cas intéressé à l’idée de rejoindre l’Europe et plus précisément Marseille lors de cette période de mercato.