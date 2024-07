Mercato - OM : Un international algérien débarque pour 0€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif sur le mercato, l'OM enchaîne les signatures, mais également les ventes. Pablo Longoria et Medhi Benatia sont sur tous les fronts et ont décidé d'accélérer dans la foulée de la signature de Roberto De Zerbi. Après Lilian Brassier et Ismaël Koné, c'est Youcef Atal qui serait désormais proche de Marseille.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM se faisait attendre. Mais la signature de Roberto De Zerbi a tout accéléré. Dans la foulée de la signature du technicien italien, le club phocéen a officialisé les arrivées d'Ismaël Koné et Lilian Brassier. Parfaitement lancés, Pablo Longoria et Medhi Benatia devraient d'ailleurs rapidement enchaîner.

Un joueur quitte l’OM, signature imminente ! https://t.co/Eiqhl5gw0b pic.twitter.com/TH7pXcJ2vH — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

Youcef Atal se rapproche de l'OM

Ainsi, selon les informations de RMC Sport , Youcef Atal se rapproche grandement de l'OM. Les discussions iraient dans le bon sens pour la signature de l'international algérien libre de tout contrat après un passage en Turquie. L'ancien Niçois pourrait donc faire son retour en Ligue 1.

Longoria est sur tous les fronts

Quoi qu'il en soit, cela confirme l'énorme activité de Pablo Longoria en coulisses qui travaille sur différents dossiers. En plus de Youcef Attal, l'OM discute effectivement de manière active pour les transferts de Valentin Carboni et de Mason Greenwood. Cela devrait donc encore bouger dans les prochaines heures.