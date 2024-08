Mercato : L'OM lui fait la misère, ils montent au créneau

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé sur le banc de l'OM, Roberto De Zerbi n'a pas tardé à désigner ses indésirables. Ainsi, aujourd'hui, dans le loft, on retrouverait des noms ronflants comme ceux de Jordan Veretout, Samuel Gigot ou encore Chancel Mbemba. Le traitement réservé au Congolais fait d'ailleurs énormément parler et le joueur de l'OM peut compter sur de nombreux soutiens.

Le cas Chancel Mbemba est actuellement au coeur des discussions à l'OM. Indésirable et mis à l'écart, le Congolais vivrait très mal sa situation. A tel point qu'un clash aurait éclaté entre le défenseur central de l'OM et le bras droit de Mehdi Benatia. Plus en odeur de sainteté à Marseille, Mbemba est invité à se trouver un nouveau club, mais voilà que les méthodes employées par Pablo Longoria et ses collaborateurs sont loin de faire l'unanimité.

« Quand on veut noyer son chien... »

En plein calvaire à l'OM, Chancel Mbemba peut compter sur le soutien de ses compatriotes congolais. Ça a notamment été le cas de Gaël Kakuta, qui a posté sur son compte Instagram en soutien à Mbemba : « Quand on veut noyer son chien, on dit qu’il a la rage #justicedeDieu ».

« On doit te respecter »

Yoane Wissa est lui aussi monté au créneau pour défendre Chancel Mbemba. « On peut ne pas t’aimer, libre à chacun ! Mais on doit te respecter », a-t-il lâché. En attendant, le Congolais reste pour le moment un joueur de l'OM, où on espère qu'il trouvera un club d'ici la fin du mercato. Affaire à suivre...