Mercato : L'OM a aggravé ce problème du RC Lens

Défait par le PSG ce samedi (1-0), le RC Lens a connu un nouveau match sans inscrire le moindre but. Clairement inoffensif en termes de buts inscrits en ce début de saison, le club artésien n’a pas été aidé par la vente d’Elye Wahi du côté de l’OM cet été, et ce à en croire l’ancien de Ligue 1 Rio Mavuba.

Après une défaite logique contre le PSG ce samedi après-midi, le RC Lens n’a pas fait une bonne affaire comptable. La formation de Will Still est retombée à la 7ème place de Ligue 1, et a surtout prouvé au Parc des Princes que la venue d’un nouvel attaquant cet hiver était sans doute la solution. Car cet été, après avoir vendu Elye Wahi à l’OM contre 26M€, le club artésien n’a pas pris de remplaçant au Français.

Openda et Wahi n’ont pas eu de successeur à Lens

Si Mbala Nzola est arrivé en prêt en provenance de la Fiorentina, Lens n’a pas mis les moyens nécessaires pour la succession du nouveau buteur marseillais à en croire l’analyse de Rio Mavuba. L’ancien du LOSC aurait aimé qu’après Loïs Openda et Elye Wahi, un nouveau buteur compétent arrive chez les Sang et Or, qui n’ont inscrit que 9 buts en 10 matchs de championnat sur ce début de saison (3ème pire attaque de L1).

« Wahi est reparti et il n’a même pas été remplacé, donc ça fait quand même beaucoup »

« Il y a peut-être un problème de qualité. Lens déjà l’année dernière, ils ont galéré avec Elye Wahi, qui devait remplacer Loïs Openda. Et depuis qu’Openda est parti, mine de rien, ils n’ont pas trouvé cet attaquant qui leur marque des buts. En plus, Wahi est reparti et il n’a même pas été remplacé, donc ça fait quand même beaucoup. Il n’y a pas ce joueur. Je pense vraiment que Lens doit trouver un nouvel attaquant », a ainsi confié l’ancien du LOSC au micro de Free Foot.