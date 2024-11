Gros coup dur au RC Lens !

Arnaud De Kanel

Le RC Lens a concédé une deuxième défaite consécutive samedi sur la pelouse du PSG. Les Lensois ont été réduits à dix et ils ont également perdu Florian Sotoca. Will Still est venu aux nouvelles après la rencontre. L'entraineur belge ne cache pas son inquiétude alors qu'il sera contraint de composer sans M'Bala Nzola face à Nantes le week-end prochain.

Sale week-end pour le RC Lens. Battus par le PSG, les hommes de Will Still ont laissé des plumes au Parc des Princes. Averti, l'entraineur belge sera suspendu pour la rencontre face à l'OM, tout comme Jonathan Gradit. Kodir Khusanov a été exclu et manquera quant à lui au minimum un match. Mais les Sang et Or ont également perdu Florian Sotoca.

«C’est une blessure musculaire frustrante»

Will Still a confirmé la blessure musculaire de son attaquant après la rencontre. « Il a ressenti une gêne à l’adducteur. C’est une blessure musculaire frustrante. On ne sait pas si c’est pété. Mais avec Nzola suspendu la semaine prochaine, on va devoir composer », a confié le coach du RC Lens sur beIN Sports.

Un nouveau coup dur en attaque

C'est une nouvelle absence de taille pour Will Still qui n'aura pas beaucoup de solutions le week-end prochain pour affronter le FC Nantes. En effet, Wesley Saïd et Martin Satriano sont déjà absents en raison d'une blessure tandis que M'Bala Nzola sera suspendu. Still devra innover.